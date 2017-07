È arrivato il momento di superare qualsiasi cosa ti impedisca di vivere e di esprimere la tua passione. Per aiutarti in questa giusta causa, ho raccolto una serie di parole che dovresti usare con frequenza e dolce abbandono. Potresti scriverti almeno una parte di questa lista sul braccio con un pennarello per averla sempre a portata di mano: innamorato, irritato, incantato, commosso, entusiasta, deliziato, infervorato, inebriato, sedotto, affascinato, esuberante, infiammato, risvegliato.