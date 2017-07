Ecco cosa mi auguro per te, Toro: un gelato al forno, segreti alla luce del sole e sacri momenti di esilarante purezza. Vorrei che sperimentassi un energico abbandono, una tranquilla tensione e la travolgente visione di una piccola ma sostanziosa scoperta. Spero proprio che riuscirai a metterti in viaggio verso un punto di svolta sentimentale che non è troppo lontano. Prego che tu possa trovare o costruire un muro che tiene insieme le persone invece di separarle.