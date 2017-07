Può darsi che altri astrologi e indovini si divertano a spaventarti a morte, ma non io. Il mio compito è tenerti informato su come la vita intende aiutarti, educarti e farti smettere di soffrire. Se guardi bene, c’è sempre un motivo apparentemente valido per avere paura di qualsiasi cosa. Ma è un modo stupido di vivere, soprattutto perché esistono motivi altrettanto validi per essere entusiasti di qualsiasi cosa. Le prossime settimane saranno un periodo favorevole per abituarti a scegliere sempre questo secondo modo di vedere la vita. È il periodo migliore per sostituire l’ansia cronica con una speranza oculata.