È un buon momento per rinforzare e stabilizzare le tue fondamenta. Ti invito a dedicare a questo progetto tutta la tua intelligenza più raffinata e la tua determinazione più grintosa. Come? Attingi in profondità alle tue radici. Sfrutta l’inesauribile miniera dell’ispirazione che non ti delude mai. Nutri la rete della vita che ti nutre. Il cosmo garantirà tutto l’aiuto e l’ispirazione possibile ogni volta che ti dedicherai a questa attività pratica e al tempo stesso sacra. Nel migliore dei casi, aumenterai il tuo potere personale per molti mesi a venire.