Hai una ferita che non si è ancora completamente cicatrizzata (metaforicamente parlando, s’intende). È costantemente infiammata. Ti dà fastidio. Ci pensi di continuo. Ti piacerebbe fare qualcosa per impedire a quella fastidiosa afflizione di distrarti? I prossimi 25 giorni saranno il periodo ideale per operare questo miracolo. Se formulerai la chiara intenzione di cercare la guarigione di cui hai bisogno e che meriti, tutte le forze della natura e dello spirito complotteranno a tuo favore.