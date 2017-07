È uno di quei periodi di grazia in cui puoi lasciarti andare a una routine tranquilla senza temere che degeneri in un’abitudine noiosa. Facendo i tuoi doveri non ti sentirai svuotato e intorpidito, ma a tuo agio. I dettagli più minuti ti divertiranno invece di annoiarti. Quindi sarà un ottimo periodo per gettare solide basi per le grandi avventure che vivrai nel resto dell’anno. Se speri di ottenere un vantaggio rispetto ai tuoi avversari o di ridurre l’influenza negativa di persone che non provano simpatia per te, è il momento giusto.