Dato che ho quasi superato la mia dipendenza dal desiderio di salvare il mondo, guardo con compassione e scetticismo quelli che sono ancora schiavi di quella droga. Ma ultimamente ho scoperto che una ristretta minoranza di alcolizzati può bere un bicchierino ogni tanto senza correre nessun rischio, perciò penso che anche alcune persone che non riescono a fare a meno di provare a salvare il mondo possono farlo di tanto in tanto senza ricadere nella dipendenza. Detto questo ti comunico che nelle prossime settimane il cosmo ti autorizza a perseguire il tuo speciale tipo di idealismo. Per non ricadere nella trappola, però, ogni tanto prenditi in giro da solo per il tuo fanatismo.