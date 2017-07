Almeno per il prossimo futuro, una benevola noncuranza può essere il piano di gioco più efficace. In altre parole lascia che l’inazione faccia il lavoro che l’azione non riesce a fare. Stai fermo. Sii paziente, guardingo e attento. Cerca la tua forza nel silenzio e nel riserbo. Lascia che sia il passare del tempo a risolvere i problemi. Concediti il permesso di stare a guardare e aspettare, senza giudicare e criticare. Perché te lo consiglio? Ti rivelo un segreto: le forze che ora stanno lavorando nell’ombra e dietro le quinte daranno il miglior risultato possibile.