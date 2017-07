Sagittario

Ho il sospetto che nelle prossime settimane avrai sugli altri l’effetto di una droga. In momenti diversi, il tuo influsso potrebbe essere simile a quello del cognac, dei funghi magici, dell’ecstasy o di tutte e tre contemporaneamente. Che ne farai di questa capacità di cancellare il dolore, alterare l’umore e allargare la mente? Potresti far entusiasmare gli altri per quello che ti entusiasma e invitarli ad aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Oppure potresti raccogliere l’appoggio che ti serve per modificare uno status quo noioso o improduttivo.