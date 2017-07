Per molti anni lo zoo di Tobe, in Cina, ha ospitato Ato, una “pantera che prega” . Di tanto in tanto il grande felino nero si sollevava sulle zampe posteriori e univa le zampe anteriori come per chiedere la benedizione di un potere superiore. Nelle prossime settimane ti consiglio di farne la tua alleata spirituale. Spero che ti ispirerà a tenere a bada la tua mente irrequieta per cercare di soddisfare i tuoi bisogni primari. In questo modo dovresti riuscire a raccogliere risorse della tua intelligenza animale che finora non hai sfruttato, e a coltivare la capacità istintiva di sapere dove trovare nuove e incontaminate fonti di soddisfazione.