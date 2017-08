L’istituto giapponese Riken sta conducendo esperimenti con i fasci di ioni per favorire la crescita delle piante. Un risultato particolarmente interessante è stato la creazione di un nuovo tipo di ciliegio che fiorisce quattro volte all’anno e produce il triplo di fiori. La fioritura dura anche più a lungo e gli alberi sopportano una gamma più ampia di temperature. Nei prossimi undici mesi, Cancerino, non avrai bisogno dei fasci di ioni per vivere qualcosa di simile. Prevedo che la tua capacità di sbocciare e fiorire sarà molto maggiore del solito.