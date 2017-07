Nella sua poesia The initiate, Charles Simić parla di “qualcuno che ha risolto gli enigmi della vita con la voce di un’antica regina sumera”. Spero che tu non stia cercando aiuto e rivelazioni da fonti nobili e grandiose come questa, Gemelli. Se lo stai facendo, potresti perderti qualche suggerimento utile che ti arriva da informatori più modesti. Perciò non lasciarti sfuggire le benedizioni di tutti i giorni. Mentre ti impegni a risolvere i tuoi dilemmi, presta particolare attenzione ai colpi di fortuna casuali.