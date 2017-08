In un suo articolo per la rivista The Futurist, Christopher Wolf dice che i tradizionali tre pasti completi al giorno stanno gradualmente scomparendo. Presto il termine che useremo per il nostro modo di mangiare sarà “brucare”, che è quello che facevano gli uomini e le donne delle caverne. Il primo pasto al momento del risveglio si potrebbe chiamare “inizio giornata”. I successivi saranno “pausa impulsiva”, “sgranocchiata nervosa”, “pasto di sostegno” e “snack serale”. Alla luce dei presagi astrali del momento, Gemelli, ti consiglio di applicare questo principio a tutto. Non fare nulla a poche grandi dosi, ma a tante piccole dosi. Niente studio intensivo, ma frequenti letture veloci. Nessuna impresa eroica, ma una serie di brevi avventure divertenti.