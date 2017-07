Cara Grande Lavoratrice, ci risulta che non ti stai concedendo il tempo necessario per riposarti e ricaricarti. Forse te ne sei dimenticata, ma è previsto che tu ti prenda regolarmente delle lunghe pause durante le quali sei obbligata a trattarti con meticolosa cura ed estrema tenerezza. Ti prego di accordarti immediatamente il permesso di farlo. Esponiti a incontri intensamente rilassanti con il gioco, il piacere e il divertimento, altrimenti saranno guai! Non si accettano scuse.