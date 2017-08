Ormai è quasi una tradizione: ogni anno, più o meno in questo periodo, sembra che tu ti diverta a spaventarti a morte. Ma questi shock che ti infliggi spesso hanno effetti collaterali vantaggiosi. Ti servono da molla per reinventare il futuro. Ti motivano e ti rimettono in moto. Perciò, senza dubbio, c’è un metodo nella tua follia, e un lato positivo in tutto quel trambusto. Che cosa dobbiamo aspettarci questa volta, mia cara? Una spedizione in un covo di drogati o in un laboratorio per la produzione del metadone? Un po’ di divertimento in un nido di serpenti? Un’escursione nella terra dei brutti ricordi? Ti consiglio qualcosa di meno melodrammatico. Che ne diresti, per esempio, di fare baldoria con qualche alleato ribelle in un paradiso futuro che è ancora un tantino disorganizzato?