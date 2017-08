Mi prenderesti in giro se ti dicessi che presto riceverai un aiuto soprannaturale? Faresti una smorfia e alzeresti gli occhi al cielo se tu consigliassi di cercare suggerimenti per le tue prossime mosse analizzando le tue fantasie irrazionali? Mi chiederesti di smettere di dire sciocchezze se ti rivelassi che un angelo custode sta complottando per scavare un tunnel attraverso la montagna che hai fatto di un mucchietto di terra? Puoi anche ignorare le mie previsioni, Vergine. Si realizzeranno anche se sei un’incrollabile realista che non crede negli spiriti e nella magia.