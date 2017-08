La costruzione della cattedrale di St. John the Divine a New York è cominciata nel 1892, e non è ancora finita. È stata sottoposta a numerosi e continui restauri e modifiche. A un certo punto gli architetti hanno perfino cambiato il suo stile da neobizantino e neoromanico a neogotico. Spero che questo esempio ti serva da lezione nelle prossime settimane, perché saranno un ottimo momento per valutare i tuoi progressi, Vergine. Non c’è nessuna fretta di realizzare i tuoi sogni. Anzi, ho la sensazione che tu stia procedendo proprio al ritmo giusto.