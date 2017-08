L’amore è il tuo faticoso ma sacro dovere. È il tuo pungolo e il tuo grande enigma, la tua gioia curiosa e il tuo maestro esigente. Sto parlando dell’amore nel suo complesso, Capricorno, che va dal caotico amore romantico all’incondizionato amore spirituale; dalla capacità di chiederti in modo intelligente che cosa desideri a quella di donare con riconoscenza più di quello che pensavi di avere. Ce la fai a sopportare un mistero tanto dolce e oscuro? Puoi far crescere la tua capacità di amare abbastanza in fretta per essere all’altezza di questa sfida interessante ? Io penso di sì.