Capricorno

Sei in una fase del tuo ciclo astrale nella quale le profezie utili sono poetiche più che logiche. Perciò eccoti tre previsioni enigmatiche per stimolare il genio creativo di cui avrai bisogno per affrontare le prove che ti aspettano. 1) Una speranza che ti è cara ma è ormai superata deve appassire per permettere a una nuova e più elettrizzante di nascere. 2) Riconoscere il potenziale di una morte metaforica sarà una delle tue risorse più preziose. 3) Il modo migliore per attraversare una frontiera non è oltrepassarla furtivamente portandosi dietro qualche segreto ma varcarla in tutto il tuo splendore senza avere nulla da nascondere.