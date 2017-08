Nelle prossime settimane la tua educazione potrebbe assumere forme insolite. Potresti ricevere lezioni croccanti da fonti vellutate, o dolci istruzioni da sfide impegnative. Davanti a una nobile ed elegante provocazione la tua curiosità potrebbe crescere a dismisura. E ci sono buone possibilità che troverai un nuovo maestro in un ambiente improbabile, o che sarai stimolato a porre domande cruciali che finora hai dimenticato di chiedere. Anche se fino a questo momento non hai frequentato molto la scuola della strada, scommetto che la tua capacità di imparare da esperienze che non si possono incasellare aumenterà.