Una delle mie artiste del Cancro preferite è Penny Arcade, attrice e commediografa di New York. Uso le sue parole per descrivere lo spirito che dovresti coltivare nelle prossime settimane. “Sono la persona che conosco meglio e più a fondo”, dice, “quella che più capisce le mie motivazioni, le mie lotte, i miei trionfi. Anche se a volte tradisco i miei interessi per quieto vivere o per raggiungere un obiettivo, mi meraviglio ogni volta del mio amore per la vita, della mia incrollabile curiosità per la condizione umana, della mia diffidenza nei confronti dello status quo e del mio ottimismo nonostante le sconfitte e le perdite”.