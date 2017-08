Quando la borsa di Karachi cominciò a calare a picco, gli operatori pachistani erano disperati. Per cercare d’invertire la tendenza negativa, celebrarono un rituale sacrificando dieci capre in un parcheggio. Ma la loro “magia” non funzionò. Le azioni risalirono molto più tardi, non in tempi tali da far pensare che il sacrificio fosse servito a qualcosa. Ti invito a evitare il loro modo di risolvere i problemi, specialmente in questo momento. La superstizione e i pii desideri non ti porteranno da nessuna parte. Al contrario, sono lieto d’informarti che le prossime settimane saranno il periodo ideale per risolvere dilemmi usando un rigoroso metodo di ricerca e una logica stringente.