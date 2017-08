Shoshana Hadad, un’israeliana, ha avuto problemi a causa di un fatto avvenuto molto prima che lei nascesse. Nel 580 aC uno dei suoi antenati commise un peccato sposando una donna divorziata. Le autorità religiose decretarono che, per punizione, nessuno dei suoi discendenti avrebbe mai potuto sposare una persona della tribù dei Cohen. Ma Hadad l’ha fatto, e i rabbini hanno dichiarato che la sua unione con Masoud Cohen è illegale. Te lo racconto per dirti che presto anche tu potresti incappare nelle conseguenze di eventi passati. Ma dopo questo avvertimento mi aspetto che ti comporterai saggiamente e non in modo avventato. Supererai un test difficile e risolverai definitivamente una vecchia questione.