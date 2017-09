La fantascienza immagina mondi alternativi al nostro che sono nascosti ma forse accessibili con le conoscenze giuste e un po’ di fortuna. Negli ultimi anni alcuni fisici hanno attribuito ancora più credibilità a questa idea teorizzando l’esistenza di universi paralleli. Anche se questi luoghi ipotetici non sono reali, possono costituire un’ottima metafora. La maggior parte di noi è così prigioniera della nicchia che si è scelta da non rendersi conto delle realtà in cui vivono altre persone. Te lo ricordo, Acquario, perché è un buon momento per sfruttare questi regni alternativi, paralleli, segreti, sconosciuti e non ufficiali. Prendi coscienza delle ricche risorse che sono così lontane eppure così vicine a te.