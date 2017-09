Nel romanzo La giungla, Upton Sinclair denunciava le abominevoli condizioni igieniche e di lavoro nell’industria della carne in scatola all’inizio del novecento. L’indignazione provocata dalla pubblicazione del libro spinse il congresso degli Stati Uniti a modificare la normativa in materia. Sinclair rimase al servizio del bene pubblico per tutta la sua vita. Amava dire che la frase “giustizia sociale” era incisa sul suo cuore. Devi decidere qual è il motto della tua anima, e immaginare che sia inciso sul tuo cuore. Questo è un momento perfetto per chiarirti le idee su quale sia lo scopo della tua vita e per intensificare il tuo impegno nei suoi confronti, per dedicarti con zelo più pratico e tenero a realizzare il motivo per cui sei venuto al mondo.