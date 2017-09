“Il cervello è più vasto del cielo”, scriveva Emily Dickinson. “Il cervello è più profondo del mare”. Nelle prossime settimane spero che tu sia più che mai consapevole di queste verità. Per poter portare a termine i compiti improbabili che ti aspettano, devi liberare la tua fantasia, permetterle di raggiungere la massima potenza per abbracciare ampie distese e tuffarsi in abissi nascosti. Prova a fare questo esercizio: immagina di essere più grande del pianeta Terra e di tenerlo teneramente tra le mani.