Nel 1901 il medico Duncan MacDougall condusse una serie di esperimenti che lo portarono a concludere che l’anima umana pesa in media 21 grammi. È un’affermazione credibile? Non ho le competenze necessarie per rispondere. Ma se MacDougall aveva ragione, sono sicuro che nelle ultime due settimane la tua anima è arrivata almeno a 42 grammi. Il lavoro che hai fatto per affinare il tuo stato interiore è stato eroico. È come se avessi ingerito una dose di steroidi per rafforzare l’anima. Complimenti!