Un canadese di nome Harold Hackett si diverte a mettere messaggi in bottiglie che poi lancia nell’oceano Atlantico. Da quando ha cominciato, nel 1996, ha spedito cinquemila lettere, chiedendo a chiunque le trovasse di rispondergli. Con sua grande gioia, ha ricevuto più di tremila risposte da posti lontani come la Russia, la Scozia e l’Africa occidentale. Ho il sospetto che se presto t’imbarcherai in una missione simile, Acquario, non avrai altrettanto successo, ma ne avrai abbastanza. Quali domande o inviti potresti lanciare verso la frontiera?