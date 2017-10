“Se questi anni mi hanno insegnato qualcosa”, ha scritto l’autore Junot Díaz, “è che non si può mai fuggire. Mai. L’unica via di uscita è entrare nelle cose”. Questo è il tuo consiglio per le prossime settimane, Acquario. Sei arrivato a una fase fondamentale della tua vita in cui non puoi liberarti scappando, evitando o ignorando i problemi. Per ottenere l’unico tipo di libertà che conta, devi entrare direttamente nel cuore del tumulto. Devi provare tutti i sentimenti suscitati dalle verità che ti disturbano.