Le prossime settimane saranno il periodo ideale per passare davanti alle case dove hai abitato, le scuole che hai frequentato, i posti dove incontravi i tuoi amici, quelli dove hai lavorato e fatto sesso per la prima volta. Se non sei in grado di visitare sul serio i luoghi in cui sei cresciuto, puoi semplicemente visualizzarli in ogni minimo particolare. Usa la fantasia per fare una lunga escursione attraverso la storia della tua vita. Perché ti consiglio questo esercizio? Perché ritrovando le tue radici puoi contribuire ad attivare le tue potenzialità future.