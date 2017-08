Nell’album Jefferson’s tree of liberty il gruppo rock Jefferson Starship suona un pezzo che ho contribuito a scrivere intitolato In a crisis. Ho preso una percentuale sulle vendite? Neanche un centesimo. Sono arrabbiato per questo? Neanche un po’. Mi fa piacere che le mie creazioni musicali siano apprezzate. E ora ho una domanda per te: hai esercitato un’influenza positiva che non è stata del tutto riconosciuta? Ti consiglio di adottare un atteggiamento simile al mio. È ora che ti adatti all’idea di come sono stati usati, applicati o tradotti i tuoi doni e talenti.