James Loewen ha scritto un libro intitolato Lies my teacher told me. Everything your American history book got wrong (Le bugie che mi ha insegnato il mio professore. Tutto quello che c’è di sbagliato nei libri di storia americana), in cui spiega, tra le altre cose, che i nativi americani non scotennavano i coloni bianchi europei. Anzi, succedeva quasi sempre il contrario. Ti consiglio di applicare il metodo investigativo di Loewen al tuo passato. Le prossime settimane saranno un periodo ideale per scoprire le versioni incomplete e distorte della tua storia e per correggerle.