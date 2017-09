Nelle prossime settimane l’amore non sarà proprio gratuito, ma dovrebbe presentarsi qualche buon affare. E non mi riferisco a quella roba pericolosa da mercato nero che si trova nei vicoli. Intendo dire rapporti veri e affascinanti momenti di intimità a un prezzo ragionevole. Perciò se sei già felicemente in coppia, ti consiglio di investire in una campagna per portare più divertimento e avventura nella vostra collaborazione. Se sei single, togliti dalla faccia quello sguardo affamato d’amore e vai a dare un’occhiata alle vetrine. Se non sei nessuna delle due cose, temporaneamente il denaro potrebbe comprarti un po’ di felicità.