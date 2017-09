“Se la prima volta non ci riesci, distruggi ogni prova del tuo tentativo”, ha detto il comico Steven Wright. Il mio prozio Ned aveva un’idea diversa: “Se la prima volta non ci riesci, ridefinisci il significato di riuscire”. Non sono tanto d’accordo con Wright, mentre il suggerimento di Ned per me ha sempre funzionato. Ti consiglio di seguirlo. C’è anche un altro esempio di saggezza popolare che potrebbe esserti utile. Secondo lo psicoanalista Dick Olney, un buon terapeuta aiuta semplicemente i suoi pazienti a svegliarsi dall’illusione di essere l’immagine che hanno di se stessi.