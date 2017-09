È arrivata l’ora di permettere ai tuoi desideri di traboccare, di cedere al piacere vivificante della gioia irrazionale, di concedere all’amore il permesso di benedirti e confonderti con le sue turbolente verità. Per ispirarti, leggi questo estratto da una poesia di Caitlyn Siehl: “Il mio amore è lingua di miele. Amore assetato. Il mio amore è succo di pesca che sgocciola sul collo. Amore zuccherino. Amore dolce e appiccicoso, dolce e sudaticcio. Il mio amore non sa andare in bicicletta. Il mio amore cammina dovunque. Vaga attraverso il fiume. Dà da mangiare ai pesci e salta i sassi. Amore scalzo. Il mio amore si stende sull’erba, bacia una nettarina. Il mio amore non aspetta mai. Il mio amore è un viaggiatore”.