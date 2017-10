“Se un angelo dovesse dirci qualcosa della sua filosofia, sono convinto che le sue affermazioni suonerebbero come 2 x 2 = 13”, diceva lo scienziato tedesco Georg Christoph Lichtenberg. Forse non credi negli angeli, e quindi pensi che la cosa non ti riguardi, ma sono qui per dirti che presto avrai a che fare con un’influenza che equivale a un angelo. Potrebbe essere una figura mistica che ti appare in sogno, una persona carismatica che ammiri, un vivido ricordo che risorge in una forma inaspettata o una vivace fantasia che prende vita. Quell’angelo ti dirà qualcosa che somiglia a 2 x 2 = 13.