“Gli haiku mi sono bastati fino a quando non ho incontrato te”, confessa Dean Young al suo nuovo amore nella poesia Changing genres. Young prosegue dicendo che ora vorrebbe “un romanzo russo, una descrizione di 50 pagine di te mentre dormi, un’altra di 75 su quello che pensi quando guardi fuori dalla finestra”. Vorrebbe raccontare la storia di un “nido caduto, con le sue uova picchiettate miracolosamente intatte, di una slitta che supera in velocità i lupi della steppa, di un grande ballo scintillante in cui tutto quello che conta è il bacio in fondo a un corridoio buio”. Cito questi versi perché ho il sospetto che anche tu stia per passare a un genere più ampio con una trama più ricca.