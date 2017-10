Sigmund Freud ha gettato le basi della psicanalisi. Per tutto il novecento le sue idee estreme e spesso scandalose hanno esercitato un grande influsso sulla cultura occidentale. A cinquant’anni conobbe un brillante psichiatra che sarebbe diventato il suo allievo preferito: Carl Jung. Quando si incontrarono per la prima volta a Vienna, nel 1907, parlarono per 13 ore senza mai fermarsi. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, presto potrebbe capitarti un’esperienza simile di immersione totale, un seducente coinvolgimento con una nuova influenza, uno scambio provocatorio che t’incanterà o un incontro affascinante che cambierà la tua vita.