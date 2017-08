Sagittario

Al momento sei sotto l’influsso di condizioni astrali che nei topi da laboratorio hanno prodotto un forte aumento dell’autostima. Per capire se questo risultato è applicabile agli esseri umani, ti autorizzo a comportarti come un egocentrico carismatico. Scherzo! La storia dei topi non è vera. E non dovresti comportarti come un egocentrico. Ma secondo i presagi dovresti essere un poetico gradasso e un sensibile spaccone.