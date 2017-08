Sagittario

In questa fase del tuo ciclo astrale dovresti esprimere più attitudine al comando. Se sei già una buona guida o un esempio, potrai portare la tua benevola influenza a livelli ancora più alti. Per ispirarti, ascolta quello che ha detto il saggista Peter Drucker: “Essere un leader non equivale ad avere una personalità magnetica. A volte basta avere una buona parlantina. Non consiste nel ‘farsi tanti amici e influire sulle persone’. Questa è adulazione. Essere un leader significa allargare la visione degli altri, portarli a dare il meglio di sé e a superare i loro limiti”.