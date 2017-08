Kameel Hawa, un mio lettore, scrive che “preferisce il piacere alla tranquillità e la tranquillità al lusso”. Faresti bene ad adottare questa lista di priorità. Ti saranno concessi più permessi, conforto e libertà del solito. Non mi sorprenderebbe se tu entrassi in possesso di un nuovo fattore X o di un jolly. Secondo me, cercare il lusso sarebbe un banale spreco di queste preziose benedizioni. Trarrai benefici più salutari e duraturi se coltiverai i piaceri semplici e la tranquillità ristoratrice.