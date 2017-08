Chiudi gli occhi e immagina di perderti con un alleato che ami in una foresta incantata, di scoprire un tesoro misterioso e ritrovare la strada per tornare alla civiltà appena prima che faccia buio. Fantastica di dare a un caro compagno foto di te scattate a ogni compleanno, e di parlare per ore con lui della tua evoluzione. E immagina te e un complice in un santuario soleggiato circondati da cibi deliziosi mentre ascoltate una musica estasiante e vi scambiate complimenti. Sono tutti esempi degli esperimenti che ti invito a fare nelle prossime settimane. Inventane altri. La nota dominante dovrà essere sempre il sacro divertimento.