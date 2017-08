Vuoi vivere fino a cent’anni? Cerca di essere più noioso possibile. Questa è la conclusione a cui è giunta una ricerca sulla longevità pubblicata da Weekly World News. Per essere sicuro di vivere il più a lungo possibile, non dovresti fare nulla di entusiasmante. Scherzo! Weekly World News è specializzato nella pubblicazione di false notizie. La verità, secondo la mia analisi, è che nelle prossime sette settimane dovresti essere meno noioso di quanto tu non lo sia mai stato nella tua vita. Se ci riuscirai, farai miracoli per la tua salute, il tuo benessere materiale e il tuo futuro.