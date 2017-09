Continuo a pensare che dovresti coltivare un solido rapporto con i tuoi desideri primari. E nei prossimi undici mesi tiferò più che mai perché tu lo faccia. Spero che scaverai a fondo per individuarli e gli offrirai la tua venerazione perché sono la fonte della tua energia vitale. Spero anche che escogiterai tutti i trucchi e le strategie necessari per realizzarli. Per ottenere il massimo in questa nobile impresa, ti consiglio di definire i tuoi desideri primari con la massima precisione possibile, in modo da non perderti mai dietro fantasie passeggere che gli somigliano solo superficialmente.