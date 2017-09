Una deviazione dalla solita passeggiata per fare commissioni ti porterà alla periferia della terra promessa? Ti verrà il dubbio che stai diventando un mostro, per poi scoprire che quell’anomalia è solo una fase da attraversare per arrivare a rivelare una parte della tua bellezza latente? Un personaggio provocatorio del passato ti guiderà fruttuosamente in una ricerca nel futuro? Sono alcune delle possibili trame che seguirò osservando i tuoi progressi nelle prossime settimane.