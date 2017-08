Una volta hanno chiesto a Tim Berners-Lee, l’inventore del World wide web, se aveva qualche rimorso a proposito del suo lavoro. Ha risposto che ne aveva solo uno: non avrebbe mai dovuto inserire la doppia barra “//” dopo “http” negli indirizzi web. Gli dispiace che gli utenti siano stati costretti a scrivere miliardi di volte quegli inutili due caratteri in più. Che ti serva di lezione, Vergine. Se nelle prossime settimane creerai qualcosa di nuovo, stai attenta alla forma. I dettagli che introdurrai all’inizio potrebbero rimanere per sempre.