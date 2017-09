Capricorno

Le prossime settimane saranno un ottimo momento per raccogliere fondi a favore di prigionieri politici, per offrirti come volontario alla mensa dei poveri o per fare una donazione alla banca del sangue. Qualsiasi servizio renderai a persone che non conosci sarà una manna per la tua salute fisica e mentale. Puoi anche attirare grandi benedizioni comportandoti in modo più attento, gentile e generoso con le persone che ami. Sei in una fase del tuo ciclo astrale nella quale puoi ottenere vantaggi egoistici agendo in modo altruistico.