Sagittario

Quasi due terzi delle persone confessano che quando sono soli bevono direttamente il latte dal cartone invece di versarlo in un bicchiere. Il 14 per cento ammette di aver usato il latte durante rapporti sessuali e una su cinque di aver “preso in prestito” il latte di qualcun altro dal frigo dell’ufficio. Cosa ancora più scioccante, il 4 per cento si vanta di aver soffiato latte dal naso. Mi aspetto che nelle prossime due settimane voi Sagittari supererete tutte queste percentuali. Non solo perché sarete in vena di fare strani esperimenti con il latte, ma perché avrete rapporti rilassati e giocosi con quasi tutto.