Secondo gli psicologi, la maggior parte delle persone ha bisogno di un capro espiatorio, di una personificazione della cattiveria e dell’ignoranza sulla quale proiettare il lato oscuro inconfessato del suo cuore. Questa è la cattiva notizia. Quella buona è che per te le prossime settimane saranno un periodo ideale per disattivare questo riflesso condizionato e liberarti almeno in parte del bisogno di capri espiatori. Come? La prima cosa da fare è individuare quel lato oscuro con coraggiosa chiarezza. Impara a conoscerlo. Parlaci. Più affronterai le ombre che sono dentro di te e meno rischierai di demonizzare gli altri.