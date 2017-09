Sullo stemma dell’Australia ci sono un canguro e un grande uccello che non vola chiamato emù. Uno dei motivi per cui sono stati scelti è che raramente camminano all’indietro. Vanno avanti oppure stanno fermi. In questo modo i fondatori dell’Australia volevano affermare l’impegno del paese a non guardarsi mai indietro e ad avanzare sempre verso il futuro. Le prossime settimane saranno un buon periodo per assumerti un impegno simile, Ariete. C’è un nuovo simbolo che potresti adottare per ispirarti?